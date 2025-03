Meteo: caldo estivo anomalo, previsti 30° a Ragusa ma con forti venti

L’Italia si trova in una fase di forte instabilità meteorologica, con nubifragi al Centro-Nord e un’ondata di caldo africano al Sud, in particolare in Sicilia.

Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, il caldo africano arriverà sulle regioni meridionali spinto da forti venti che soffieranno su tutto il Centro-Sud. Le raffiche più intense colpiranno Puglia e Sicilia occidentale, con condizioni di burrasca diffusa.

In città come Siracusa, Catania e Ragusa, il termometro potrebbe toccare i 30-31°C sia venerdì che sabato, regalando un clima tipico di inizio estate.

Nubifragi al Centro-Nord, caldo estivo al Sud

Mentre il Sud vivrà una fase anomale di caldo, il Centro-Nord sarà flagellato dal maltempo. Il Friuli Venezia Giulia, in particolare, ha accumulato quasi 300 mm di pioggia in cinque giorni, e nuove perturbazioni sono in arrivo.

Sabato è atteso un nuovo peggioramento con piogge intense su Liguria, Toscana e Nord Italia, mentre il Sud continuerà a godere di temperature tipicamente estive.

