Meteo: arriva l'anticiclone di Santa Lucia. Il tempo sarà più stabile - Ragusa Oggi

Meteo: arriva l’anticiclone di Santa Lucia. Il tempo sarà più stabile

Dopo settimane di pioggia, vento e neve in alta quota, nel corso del prossimo weekend si annuncia un ribaltone: domenica 13 arriverà infatti l’anticiclone di Santa Lucia. Ma andiamo con ordine.

Previsioni meteo venerdì 11 dicembre

Nuvolosità di nuovo in aumento. Dal pomeriggio precipitazioni sparse al Nordovest, Toscana, Lazio e Sardegna, in estensione in serata anche a Veneto, Emilia, Romagna, Umbria, Campania e Sicilia; neve oltre 500-700 metri su zone alpine e Appennino Ligure, al di sopra di 1000 metri sull’Appennino Emiliano. Temperature massime in calo al Nord, senza grandi variazioni nel resto d’Italia.

Previsioni meteo sabato 12 dicembre

Il vortice depressionario attivo sulle regioni centro-meridionali e Isole maggiori porterà ancora maltempo sulla Penisola. Pioggia, anche a carattere temporalesco, in particolare su Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da forti venti di Maestrale che spazzeranno soprattutto i litorali. La neve cadrà sugli Appennini a partire dai 1300/1400 metri di quota.

Previsioni meteo domenica 13 dicembre

Ultime piogge e temporali al Sud faranno da preludio al ritorno dell’alta pressione, come segnala ilmeteo.it: l”anticiclone di Santa Lucia” visto che arriverà sostanzialmente in contemporanea a questa festività. La conseguenza principale sarà senz’altro una maggiore stabilità atmosferica al Centro-Nord e sulla Sardegna, con prevalenza di sole, ma anche con un lieve aumento delle temperature, specie nei valori massimi.