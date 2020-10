Meteo: arriva il bel tempo al Centro Sud, mentre ci saranno piogge su parte del Nord - Ragusa Oggi

Meteo: arriva il bel tempo al Centro Sud, mentre ci saranno piogge su parte del Nord

“Ultimi fenomeni, da lunedì tornerà alla ribalta l’alta pressione sub tropicale che aprirà una fase stabile e decisamente mite soprattutto al Centro Sud”. A dirlo sono i meteorologi di 3bmeteo.com che aggiungono – “Ci sarà un netto cambio di scenario con l’alta pressione che interesserà diverse Nazioni d’Europa e gran parte d’Italia”.

Ritorna l’anticiclone sub tropicale: Le correnti settentrionali che soffiano sulla nostra Penisola hanno le ore contate; in avvio di settimana tenderanno gradualmente ad attenuarsi e con esse si esauriranno anche le modeste condizioni di instabilità che stanno interessando le regioni centro meridionali. Da lunedì, dopo gli ultimi fenomeni su Sicilia e Calabria è previsto infatti l’arrivo di un promontorio anticiclonico dal nord Africa; porterà una fase di tempo stabile su diverse regioni con temperature in risalita.

Ottobrata al Centro Sud, piogge su parte del Nord. Il rinforzo dell’anticiclone riguarderà in particolar le regioni del Centro Sud dove avremo una maggiore stabilità e tempo più asciutto. Il Nord e la Toscana invece rimarranno ai margini dell’anticiclone e coinvolte dalla parte periferica di una vasta bassa pressione che porterà maltempo sull’Europa occidentale; ne conseguirà un passaggio di nubi in un letto di correnti sud occidentali con qualche fenomeno in particolare su regioni di Nord Ovest, Alpi e Prealpi. Possibile un ulteriore peggioramento al Nord da venerdì con successiva estensione delle precipitazioni su parte del Centro.

Temperature in deciso aumento. I venti di scirocco favoriranno un deciso aumento delle temperature ovunque, in particolare su colli e rilievi. Il rialzo termico sarà più evidente inoltre al Sud e sulle Isole maggiori dove si potranno raggiungere punte di 23-25°C. “Dopo la fase termica sotto media si apre una opposta secondo un sali e scendi delle temperature tipico di questo periodo di transizione” – concludono da 3bmeteo.