Messina, treno strapieno, l’appello di Trenitalia: “Chi non ha fretta scenda e prenda il prossimo”

Ieri, il treno regionale partito da Messina alle 17.03 e diretto a Palermo ha subito un ritardo significativo a causa del sovraffollamento. Il convoglio, che sarebbe dovuto arrivare a Palermo alle 19.55, è rimasto fermo per oltre mezz’ora alla stazione di Cefalù, poco dopo le 19.00.

L’Appello del personale di Trenitalia

A causa dell’eccessivo numero di passeggeri saliti a bordo, molti dei quali in piedi nei corridoi dei vagoni, il personale di Trenitalia ha fatto un appello ai viaggiatori. “Sul treno ci sono troppe persone, molte in piedi, fino a quando qualcuno di voi non decide autonomamente di scendere non possiamo ripartire”, è stato l’annuncio rivolto più volte in italiano e in inglese. Il personale ha chiesto a chi non avesse fretta di prendere il prossimo treno per evitare il blocco del convoglio e dei treni successivi.

Ritardo e ripartenza

L’appello inizialmente non è stato accolto, suscitando stupore tra i passeggeri. Dopo oltre mezz’ora di attesa, alcuni viaggiatori hanno deciso di scendere, permettendo al treno di ripartire. Il convoglio ha poi proseguito il suo viaggio verso Palermo, arrivando in ritardo rispetto all’orario previsto.

© Riproduzione riservata