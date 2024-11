Pizzeria con il lavapiatti in nero, sospesa attività e multa. A Messina

Pizzeria in provincia di Messina aveva un lavapiatti in nero e per questo l’attività è stata sospesa. L’operazione si è svolta sabato scorso ed è stata effettuata dal Contingente Sicilia per la provincia di Messina, insieme ai funzionari di vigilanza dell’INPS di Messina. Durante l’ispezione, parte del piano nazionale volto a contrastare il lavoro sommerso, è stato riscontrato che uno dei tre lavoratori, con la mansione di lavapiatti, era impiegato senza regolare contratto.

La sospensione dell’attività

Di conseguenza, è stata applicata la sospensione dell’attività imprenditoriale per la ditta, poiché la percentuale di personale non in regola superava il 10% del totale dei lavoratori presenti. Sono state imposte sanzioni per un totale di 4.450 euro: 2.500 euro per la sospensione dell’attività e 1.950 euro per l’impiego del lavoratore irregolare.

© Riproduzione riservata