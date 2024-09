Messina: danni causati dal maltempo nel 2022, approvato il piano d’intervento

Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha approvato un piano di interventi urgenti per affrontare i danni causati dagli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito la città metropolitana di Messina tra il 22 e il 27 novembre e il 3 dicembre 2022. Questo piano, redatto dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile Siciliana, prevede 54 interventi distribuiti su 23 comuni della provincia di Messina, per un investimento complessivo di circa 18 milioni di euro. Di questi, 400.000 euro sono destinati a risarcimenti per danni subiti da soggetti privati.

Il piano di interventi un piano precedente, approvato per un valore di 3,7 euro, che si concentrava su lavori di . Gli interventi di riparazione la e ripristino di infrastrutture danneggiate dai eventi alluvionali, come strade, opere di, contenimento, pozzi trivellati e difesa e difesa di costiera.

I comuni coinvolti

I comuni coinvolti nel piano sono: Acquedolci, Barcellona Pozzo di Gotto, Brolo, Capo d’Orlando, Castroreale, Gioiosa Marea, Graniti, Mazzarrà Sant’Andrea, Merì, Monforte San Giorgio, Novara di Sicilia, Piraino, Rodì Milici, Roccalumera, Rometta, Sant’Agata di Militello, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Santa Lucia del Mela,

I lavori mirano a eliminare il rischio residuo e garantire a la sicurezza delle infrastrutture e delle comuni

