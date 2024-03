Memorial in ricordo di Alessio e Simone D’Antonio a Vittoria

Il Memorial Alessio e Simone, giunto alla sua seconda edizione, è un evento significativo realizzato in memoria di Alessio e Simone D’Antonio, promosso con passione dalla famiglia D’Antonio. Questo evento offre un momento di riflessione e solidarietà, sottolineando l’importanza di guidare responsabilmente e di evitare le corse illegali su strada.

La scelta di organizzare il memorial presso un circuito di go-kart riflette la passione condivisa dalla famiglia per i motori, una passione che era stata condivisa anche da Alessio e Simone. Il messaggio “Ti piace correre con l’auto? Apri la mente e corri, ma fallo in pista!” è un richiamo importante a seguire questa passione in modo sicuro e responsabile.

La prima edizione del memorial, tenutasi nel 2023, ha registrato un grande successo con la partecipazione di oltre sessanta team. Il vincitore assoluto è stato Mirko Sulsenti su Radical.

L’evento si terrà domenica 7 aprile presso il Circuito Internazionale Sole Luna di Vittoria (RG), e sarà aperto a tutti, inclusi adulti, bambini e famiglie. Saranno presenti go-kart 50 CC in memoria di Alessio e Simone, e la giornata prevede due manche cronometrate da quattro giri ciascuna, con la partecipazione di auto stradali e da competizione.

Per rendere la giornata ancora più speciale, sono previsti momenti di intrattenimento come barbecue, pop corn e zucchero filato per i più piccoli. Ogni categoria avrà un vincitore, e verrà decretato un vincitore assoluto. Tutti i partecipanti riceveranno una targa ricordo dalle famiglie D’Antonio.

L’organizzazione tecnica è curata da Macca Corse di Gianluca Macca, mentre l’intrattenimento è affidato a Maurizio Iachella. Oltre a essere una gara emozionante, il Memorial Alessio e Simone sarà un’occasione per mostrare solidarietà, unione e condivisione, nel ricordo dei cuginetti D’Antonio.

