Vittoria si prepara per la Jazz Run

Domenica prossima, Vittoria ospiterà la settima edizione della Jazz Run, una tappa del Grand Prix di corsa su strada siciliano, organizzata dall’Asd No al Doping. La gara, una 10 km inserita nel calendario nazionale Fidal, vedrà sfidarsi il meglio del podismo dell’Isola, tra cui Angelo Mandarà (Atl.Padua), vincitore della recente tappa ragusana del Vivicittà. Tra gli avversari di Mandarà ci sarà Enzo Taranto, atleta della società organizzatrice, oltre a Salvatore Greco e Gianluca Ciarcià dell’Atl.Vittoria, insieme a molti altri partecipanti provenienti da tutta la provincia e oltre.

Il percorso della gara attraverserà i luoghi più suggestivi di Vittoria, tra cui la maestosa Cattedrale, la Villa Comunale, Piazza dei Martiri e Piazza del Popolo, che sarà anche il punto di partenza e arrivo dell’evento. La manifestazione, allestita con il Patrocinio del Comune di Vittoria, vedrà la partecipazione del sindaco On.Francesco Aiello, del neo Assessore allo Sport Fabio Prelati e della Uisp Territoriale Iblei guidata da Tonino Siciliano.

La partenza è prevista per le ore 10:00, con la segreteria per il ritiro dei numeri di gara allestita nel suggestivo Chiostro delle Grazie. Il ritrovo degli atleti è fissato per le ore 8:00. Le premiazioni si svolgeranno sempre presso il Chiostro, a partire dalle ore 12:00, con riconoscimenti per i primi 3 assoluti e per le varie categorie. Durante l’evento, ci sarà anche la presenza della mascotte delle gare podistiche siciliane, Marko’s, per animare l’atmosfera. Le premiazioni saranno curate da Albani Op, che fornirà prodotti naturali ai vincitori che saliranno sul podio.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile visitare la pagina Facebook dedicata alla 7° Jazz Run.

