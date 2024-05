Tutto pronto a Vittoria per la prima edizione della Gimkana automobilista a giochi di coppia

VITTORIA – Dal 10 al 12 maggio prossimi a Vittoria arriva la prima edizione del *Gimkana automobilistica a giochi di coppia* organizzata dall’associazione sportiva R.E Racing Vittoria con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, dell’Assessorato allo Sport del Comune di Vittoria, della Vittoria Mercati nonché della ProLoco Scoglitti Kamarina APS. La tre giorni sarà ospitata dal polo fieristico Nuova Emaia Città e avrà luogo dalle ore 20.00 alle ore 24.00

«Sono lieto di avere accolto immediatamente, insieme al Sindaco Francesco Aiello, la proposta di un evento che rappresenta una bella novità e che apre a nuove prospettive future – dichiara l’assessore comunale allo sport, *Fabio Prelati*-. Lo sport motoristico è stato poco presente finora nel nostro panorama sportivo e adesso questa iniziativa ci consente di offrire una proposta che si preannuncia spettacolare per gli amanti del settore, tanto più se organizzata da giovani, come Riccardo Petrotta, che desiderano aiutarci a migliorare la città. Sono certo che saranno tre giornate da annoverare fra le migliori vissute, dal punto di vista sportivo, degli ultimi anni».

Si preannunciano tre serate di pura adrenalina e divertimento dove le auto in pista dovranno percorrere percorsi complessi delimitati da coni, birilli e gomme che metteranno alla prova l’abilità di 120 corridori provenienti da ogni angolo della Sicilia.

Ma non è tutto perché si potrà vivere l’emozione dei test drive con le supercar. Se poi si è appassionati di auto d’epoca, storiche e sportive, la manifestazione darà l’occasione di ammirare un’esposizione davvero unica.

Inoltre, sabato attesissimo l’ospite d’onore di questa prima edizione ossia Flavio Olivieri, il talentuoso corridore under 18 di Roma, driver competing in F4. Flavio, già affermato nel mondo delle corse nonostante la sua giovane età, ha fatto il suo debutto lo scorso anno nel mondo delle monoposto, partecipando con successo alla Formula 4 UAE e al campionato spagnolo di Formula 4. Per rendere, infine, l’atmosfera ancora più elettrizzante, ci sarà tanta buona musica con il DJ Angelo Ferreri.

Ecco di seguito il programma nei dettagli:

*Venerdì 10*

Ore 19.30 Taglio del nastro inaugurale a cura del sindaco Francesco Aiello

Ore 20.00 Apertura dei giochi gimkana automobilistica

Ore 21.30 Ospite ASD FC Vittoria Calcio

*Sabato 11 *

Ore 19.30 Angelo Ferreri DJ Set

Ore 20.00 Apertura dei giochi gimkana automobilistica

Ore 21.30 Ospite Flavio Olivieri, driver competing in F4

*Domenica 12 mattina*

Ore 8.00 Iscrizione raduno automobilistico presso Nuova Emaia Città e iscrizione prove abilità auto da competizione

Ore 10.30 Start prove di abilità, chiusura iscrizione raduno automobilistico e partenza per Scoglitti

Ore 11.15 Break in Piazza Sorelle Arduino, Scoglitti

Ore 12.15 Rinfresco al Faro presso la ProLoco di Scoglitti

Ore 13.00 Pranzo in piazza presso “Clad”, Scoglitti

*Domenica 12 pomeriggio*

Ore 15.00 Premiazione raduno presso Piazza Cavour, Scoglitti

Ore 17.30 Finale gimkana giochi di coppia e Finale gimkana giochi singolo presso Nuova Emaia Città

Ore 20.00 Premiazione dei finalisti presso Nuova Emaia Città



