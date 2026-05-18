Melodica torna a Ragusa: viaggio musicale dall’Europa all’Argentina con Diana Nocchiero e Andjela Bratic

Sarà una serata speciale quella di venerdì 22 maggio all’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa, che alle 20.30 ospiterà un nuovo appuntamento della 31ª Stagione Concertistica Internazionale “Melodica – La Musica dell’Anima”, la rassegna diretta dalla pianista di fama internazionale Diana Nocchiero.

Eccezionalmente di venerdì, e non nel tradizionale appuntamento del sabato, il concerto proporrà al pubblico un raffinato itinerario sonoro dal titolo “Viaggio musicale dall’Europa all’Argentina”, un percorso emozionale che unirà culture, tradizioni e linguaggi musicali differenti attraverso il dialogo tra pianoforte e flauto.

Sul palco Diana Nocchiero e la flautista serba Andjela Bratic

Protagoniste della serata saranno la direttrice artistica della rassegna, Diana Nocchiero, e la flautista serba Andjela Bratic, interprete apprezzata a livello internazionale per eleganza esecutiva e sensibilità artistica.

Il concerto accompagnerà il pubblico attraverso alcune delle pagine più suggestive del repertorio per flauto e pianoforte, alternando lirismo romantico, atmosfere impressioniste e intense sonorità ispirate al tango contemporaneo argentino.

Le sonorità evocative del flauto si intrecceranno alla profondità espressiva del pianoforte in un dialogo continuo e coinvolgente, capace di attraversare emozioni, paesaggi musicali e suggestioni cinematografiche.

Un percorso musicale tra emozione, poesia e virtuosismo

L’evento si annuncia come un vero viaggio musicale senza parole, costruito su un crescendo di emozioni che porterà il pubblico dalle delicate atmosfere della tradizione europea fino ai ritmi passionali dell’Argentina.

La rassegna Melodica conferma così la propria identità culturale, proponendo concerti capaci di mettere in relazione epoche e sensibilità diverse, mantenendo sempre centrale il rapporto diretto tra artista e spettatore.

“Ogni concerto di Melodica nasce dal desiderio di creare un incontro autentico tra artisti e pubblico”, ha dichiarato Diana Nocchiero, sottolineando come questo progetto musicale rappresenti un racconto fatto di colori, nostalgia, passione e poesia.

Andjela Bratic, talento internazionale del flauto

Andjela Bratic è oggi una delle musiciste più apprezzate della scena musicale serba. Diplomata alla Facoltà di Musica di Belgrado, ha conseguito il master Konzertsexamen all’Università di Mainz ottenendo il titolo di concertista solista.

Nel corso della sua carriera ha conquistato numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il primo premio al Festival Internazionale di Fivizzano, collaborando come solista con orchestre sinfoniche e da camera in Europa e negli Stati Uniti.

Diana Nocchiero e il successo internazionale di Melodica

Anche Diana Nocchiero vanta un’intensa attività concertistica internazionale. Diplomata al Conservatorio “A. Vivaldi” di Novara, si è esibita in prestigiose sale da concerto come la Steinway Hall di New York, St. Martin in the Fields di Londra e ORF Radiokulturhaus di Vienna.

Le sue esecuzioni sono state trasmesse da emittenti internazionali come BBC, ORF e RTVE, contribuendo a consolidare il prestigio della rassegna ragusana “Melodica – La Musica dell’Anima”.

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