Infiorata di Noto 2026, il mosaico floreale conquista i visitatori: il fascino del Corteo Barocco e le icone della Pop Symphony

La 47ª edizione dell’Infiorata di Noto entra nel vivo della sua giornata più suggestiva. Dopo il grande successo di ieri, che ha visto migliaia di visitatori affollare via Nicolaci fin dalle prime ore, il celebre mosaico floreale è adesso completo in tutto il suo splendore, pronto a mostrare al pubblico la straordinaria fusione tra arte, tradizione e cultura contemporanea.

Il tema scelto per questa edizione, “La Cultura Pop si racconta portando in scena le icone, la musica e le avanguardie artistiche che hanno rivoluzionato il mondo”, ha trasformato il cuore barocco di Noto in una grande opera d’arte a cielo aperto. Sedici spettacolari quadri floreali, composti da milioni di petali, celebrano emozioni, cinema, moda, musica e figure simbolo della cultura pop internazionale, offrendo ai visitatori un colpo d’occhio unico lungo la scenografica via Nicolaci.

“Questo spettacolare colpo d’occhio rappresenta il culmine di mesi di progettazione e di notti di intenso lavoro da parte degli infioratori, degli artisti e delle associazioni — dichiara il sindaco Corrado Figura —. L’Infiorata non è soltanto un evento turistico: è il simbolo di una comunità che lavora insieme, che custodisce la propria identità e che, attraverso la bellezza, continua a raccontarsi al mondo. Vedere via Nicolaci proiettata nel panorama internazionale dell’arte, pur mantenendo salda la propria anima storica, è per noi motivo di immenso orgoglio”.

Grande partecipazione anche ieri sera in piazza Municipio, dove la città ha ospitato il concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza, una delle più prestigiose formazioni musicali istituzionali italiane. L’esibizione si è conclusa con una coinvolgente interpretazione dell’Inno di Mameli, applaudita dal numeroso pubblico presente.

“Un evento di grande valore artistico e culturale che arricchisce il programma dell’Infiorata dedicata quest’anno alla Cultura Pop, creando un suggestivo incontro tra musica, tradizione, istituzioni e bellezza nel cuore del centro storico barocco — aggiunge Figura —. La presenza della Banda della Guardia di Finanza rappresenta un importante riconoscimento per Noto e per la crescita costante della nostra Infiorata, oggi sempre più punto di riferimento culturale e artistico a livello nazionale”.

La giornata di oggi propone un programma capace di unire la solennità della tradizione barocca all’energia della cultura pop. Il tappeto fiorito di via Nicolaci sarà visitabile senza interruzioni dalle 9 del mattino fino all’1 di notte, mentre le vie del centro storico saranno animate dalle esibizioni dei Musici e Sbandieratori Città di Noto.

Alle 16 spazio all’eleganza con l’esibizione danzante dell’Accademia del Ventaglio, preludio alle attesissime sfilate storiche. Alle 17 andrà infatti in scena uno degli appuntamenti più amati della manifestazione: la sfilata in abiti d’epoca del Settecento curata dall’Associazione Corteo Barocco, che partirà dalla Chiesa dell’Annunziata in via Trigona per raggiungere solennemente piazza Municipio.

Gran finale alle 21:30 con lo spettacolo musicale “Pop Symphony Icons”. La Figaro Society Orchestra porterà sul palco suite sinfoniche dedicate alle grandi icone della cultura pop, chiudendo il weekend principale dell’Infiorata con un evento che promette emozioni e suggestioni nel cuore del barocco netino.

Restano inoltre visitabili diverse esposizioni di grande valore artistico e culturale: “Antiquaria” nei bassi di Palazzo Ducezio, la mostra documentaria dedicata all’Archivio Storico dell’Infiorata a Palazzo Nicolaci e la mostra “Fleurs” ospitata a Palazzo Trigona.

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