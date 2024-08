Melodica porta la musica celtica e medievale dei Tir-na-Nog a Giarratana

L’estate continua a incantare gli amanti della musica con “Melodica”, che propone un altro magico appuntamento. Domenica 25 agosto, alle ore 20, il suggestivo scenario dell’home restaurant LiberoContadino di Giarratana (STC Monterotondo, 6) ospiterà il concerto intitolato “Magia celtica e medievale” del gruppo Tir-na-Nog. Questo evento promette di trasportare il pubblico in un mondo di sonorità antiche e affascinanti, immerse in un’atmosfera naturale e accogliente.

Il nome Tir-na-Nog deriva dall’antico gaelico e significa “la terra dell’eterna giovinezza”, evocando miti e leggende di un mondo incantato. Il gruppo, nato nel 2006, è un ensemble di musicisti uniti dalla passione per la musica celtica e medievale. Nel corso degli anni, hanno sviluppato una propria identità musicale, arricchita dalle influenze culturali e musicali assorbite durante un periodo trascorso in Scozia.

Il concerto, che si terrà nell’incantevole location del LiberoContadino, sarà accompagnato da una cena a buffet con vino, inclusa nel prezzo del biglietto di 25 euro. Il gruppo, attualmente composto da Marcello Difranco (cornamuse, flauti irlandesi, voce, bodhran, cucchiai), Giulia Guastella (voce, tastiera, danze), Annett Augugliaro (violino, cori), Sandra Canní (chitarra acustica), e Franco Distefano (percussioni), offrirà un repertorio che unisce melodie medievali e celtiche provenienti da diverse tradizioni europee.

Diana Nocchiero, direttrice artistica di “Melodica”, sottolinea come la musica possa fungere da ponte tra culture e tradizioni diverse, creando un’esperienza coinvolgente che unisce passato e presente. I Tir-na-Nog mirano a far sì che la musica, come linguaggio universale, possa abbracciare e fondere tradizioni e culture diverse, offrendo al pubblico un’esperienza unica di condivisione.

Per partecipare all’evento, è necessaria la prenotazione al numero 339 8477546.

