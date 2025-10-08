Melodica 2025: il Vivacidade Duo apre la nuova stagione a Ragusa

Cambio di programma per l’attesa anteprima della 31ª stagione di “Melodica – La Musica dell’Anima”, la storica rassegna concertistica ideata da Diana Nocchiero e patrocinata dal Comune di Ragusa e dalla Regione Siciliana.

Il concerto inizialmente previsto, “Ragusa vs Ragusa”, con la pianista e poetessa Ivana Marija Vidović e la musicologa Francesca Vidović Krampus, non potrà aver luogo per motivi indipendenti dall’associazione.

Il Vivacidade Duo: dialogo tra fisarmonica e chitarra

A sostituire l’appuntamento sarà il Vivacidade Duo, formato dal pluricampione del mondo di fisarmonica Pietro Adragna e dal chitarrista internazionale Giuseppe Sinacori.

Il concerto, intitolato “Suoni e ritmi mediterranei e sudamericani”, offrirà un viaggio sonoro tra due mondi, dove la virtuosità della fisarmonica incontra la profondità timbrica della chitarra, fondendo melodie siciliane e ritmi latini in un dialogo emozionante e raffinato.

L’appuntamento è fissato per giovedì 9 ottobre 2025 alle ore 20:30, presso l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale (CCC) di Ragusa.

Un omaggio per gli abbonati e un invito alla città

L’anteprima è pensata come omaggio speciale per chi sottoscrive l’abbonamento alla nuova stagione, mentre i non abbonati potranno accedere con un biglietto di 5 euro.

La 31ª edizione di Melodica prenderà il via ufficialmente sabato 25 ottobre con un cartellone di 14 concerti in programma fino a giugno 2026. L’abbonamento all’intera stagione ha un costo simbolico di 60 euro, disponibile presso la Libreria Ubik Ragusa (ex Paolino, Corso Vittorio Veneto 144 – tel. 0932 626260) e al botteghino del CCC a partire dalle ore 19:00 nei giorni di concerto.

Una stagione ricca di musica e grandi nomi

Da oltre trent’anni Melodica rappresenta un punto di riferimento nel panorama musicale siciliano, promuovendo l’eccellenza artistica e la divulgazione della musica da camera. Anche quest’anno la rassegna unisce talenti internazionali e giovani interpreti, mantenendo viva la tradizione della musica come linguaggio universale dell’anima.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 366 9790999 e 349 2993208, anche su WhatsApp, scrivere a associazione.melodica@gmail.com o visitare il sito ufficiale www.melodicaweb.it.

