Meerkat Scicli show: travolta la Cestistica Gioiese 95-48

La gara contro la Cestistica Gioiese è tutta da incorniciare con i ragazzi della Meerkat Scicli che hanno dominato, al PalaPadua di Ragusa, la scena conquistando una vittoria larghissima per 95-48 ed aprendo nel migliore dei modi la seconda fase del campionato.

La gara è partita con il piede giusto fin dal primo periodo chiuso sul 28-11 con un parziale di 10-1 che ha fatto intendere le intenzioni dei padroni di casa costrette ancora a giocare su un parquet esterno per l’impossibilità ad utilizzare il Geodetico di Jungi a Scicli in quanto la sua pavimentazione non è adatta alle gare di serie C.

La difesa asfissiante dei ragazzi del presidente Paolo Ficili ha soffocato ogni iniziativa avversaria innescando continui contropiedi vincenti con l’attacco impegnato a giocare con grande fluidità.

Nel secondo quarto gli sciclitano hanno continuato a spingere sull’acceleratore, segnando 29 punti contro i 10 degli ospiti e andando all’intervallo lungo sul 57-21. Le percentuali altissime dall’arco, con 16 triple realizzate, sono state il simbolo di una serata offensiva di altissimo livello. Il controllo del match è proseguito anche nel terzo periodo, chiuso sul 79-33, prima di un ultimo quarto gestito con maturità fino al definitivo 95-48.

“La prestazione di ieri è stata costruita sul collettivo: cinque giocatori in doppia cifra, con Lorenzo Garavini sugli scudi che non ha fatto rimpiangere l’assenza di Sorrentino. Una vittoria mai in discussione, frutto di intensità, concentrazione e grande spirito di squadra – commenta la società sportiva sciclitana – ora sguardo e testa sono rivolti al prossimo appuntamento: è attesa la trasferta a Messina contro Castanea, un’altra gara chiave e fondamentale nel percorso verso l’obiettivo salvezza. Servirà la stessa energia, la stessa solidità difensiva e la stessa fiducia per continuare questo importante cammino”.

Tabellini: Garavini 21, Goi 14, Taino 12, Lonatica 11, Burt 11, Agbara 9, Ragazzini 8, Derick 8, Manenti 1, Giannone, Sorrentino ne

Foto: repertorio

