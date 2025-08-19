Meerkat Basket Scicli: la preparazione per la Serie C 2025/26. La presentazione

A fare da scenario ad uno degli eventi sportivi più atteso di questa estate è stata la Riviera di Ponente a Donnalucata. La Meerkat si prepara al prossimo campionato di Serie C di basket e la squadra ha iniziato già oggi la preparazione atletica con le prove fisiche in vista dell’esordio in campionato, fissato per il 27 settembre. Ieri sera è stata la festa dello sport con grande partecipazione di pubblico, musica e tanto entusiasmo. A fare gli onori di casa il presidente Paolo Ficili ed il direttore sportivo Fabrizio Lonatica; la serata è stata condotta da Francesco Adamo. All’evento hanno preso parte anche le istituzioni: il vicesindaco e assessore allo sport Causarano e il vicepresidente del consiglio Di Benedetto, i quali hanno garantito che entro il mese di gennaio del 2026 il geodetico di Scicli sarà pronto ad ospitare le partite casalinghe della Meerkat. Le gare della prima parte di campionato verranno disputate, nel girone d’andata, a Ragusa.

La squadra Meerkat 2025/26

La squadra, affidata al coach Micael Magagnoli e al suo assistente Lucio Lonatica, è giovane e rinnovata, con una media età di appena 21 anni. Il roster della Meerkat 2025/26 è composto da Angelo Ventura, Vincenzo Sammito, Michele Giannone, Vincenzo Manenti, Gioele La Rocca, Lorenzo Lonatica, Mauro Taino, Destiny Derrick, Tiitus Turtineen, Alessandro Joshua Goi, Danilo Vukoslavievic, John Paul Agbara ed Andrea Sorrentino nel ruolo di capitano.

Con l’avvio della preparazione atletica si comincia con sullo sfondo un progetto ambizioso, fatto di entusiasmo e di giovani talenti, che ha già conquistato l’affetto del pubblico e che promette di regalare emozioni alla città di Scicli ed a tutta la provincia. La società è pienamente cosciente di affrontare una grande sfida e sta investendo tutte le risorse possibili, di tempo ed economiche, per mantenere il posto in serie C e ben figurare con le squadre che andranno ad incontrare.

