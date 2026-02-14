Meccanico pestato, denunciato l’aggressore: la vittima resta gravissima in terapia intensiva a Catania

Emergono sviluppi nel caso del meccanico brutalmente aggredito nella sua officina a Rosolini. L’uomo ritenuto responsabile del pestaggio è stato identificato e denunciato a piede libero dalle forze dell’ordine. Si tratterebbe di un cittadino extracomunitario, ora formalmente segnalato all’autorità giudiziaria.

Intanto restano gravissime le condizioni del meccanico di 57 anni, ricoverato in un reparto di terapia intensiva a Catania.

I medici hanno diagnosticato una vasta emorragia cerebrale, un importante trauma al massiccio facciale e una sospetta emorragia polmonare, conseguenze dirette delle violenze subite.

Subito dopo l’aggressione, l’uomo era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. Vista la criticità del quadro clinico, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Azienda Ospedaliera Cannizzaro.

Successivamente è stato trasferito in ambulanza al presidio Ospedale San Marco, dove si trova attualmente intubato e sotto stretta osservazione nel reparto di rianimazione.

Le indagini proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e chiarire ogni responsabilità. L’aggressione, secondo quanto emerso, sarebbe scaturita da una discussione legata a una riparazione rifiutata all’interno dell’officina.

