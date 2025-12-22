McDonald’s sbarca sul mare: ecco quando apre il nuovo ristorante al porto turistico di Marina di Ragusa

Un’apertura che unisce ristorazione, turismo e paesaggio: McDonald’s inaugura un nuovo ristorante al porto turistico di Marina di Ragusa, regalando al territorio una novità destinata a far parlare di sé. Con questa nuova apertura salgono a tre i McDonald’s presenti a Ragusa: lo storico ristorante di viale delle Americhe, quello inaugurato a fine novembre in via Giorgio La Pira e, da domani mattina, 23 dicembre, il nuovo locale affacciato direttamente sul mare.

Una location che rende il ristorante unico in Italia – e tra i pochissimi al mondo –: è infatti letteralmente in riva al mare, inserito in uno dei contesti più suggestivi della costa iblea, a pochi passi dalle barche e dalla passeggiata del porto turistico, cuore pulsante di Marina di Ragusa.

Tra i servizi più attesi c’è anche il McCafé, pensato per chi desidera concedersi colazioni rilassanti vista mare, una pausa caffè durante la giornata o un momento di gusto in un’atmosfera informale e accogliente. Un valore aggiunto che rende il nuovo ristorante non solo un punto di ristoro veloce, ma anche un vero luogo di incontro, ideale per famiglie, turisti e residenti.

L’apertura conferma il forte legame tra McDonald’s e il territorio ragusano, sempre più strategico per il brand. Dopo l’investimento in città con il ristorante di via La Pira, che ha rafforzato servizi e occupazione, l’arrivo al porto turistico consolida la presenza dell’azienda anche in un’area a forte vocazione turistica.

Il nuovo McDonald’s si inserisce così armoniosamente in uno degli spazi simbolo dell’estate iblea, proponendosi come punto di riferimento dalla colazione alla sera, con il mare a fare da cornice.

L’appuntamento è fissato: domani mattina il porto turistico di Marina di Ragusa accoglierà ufficialmente il McDonald’s più “marino” d’Italia. Un debutto che promette di attirare curiosi, famiglie e visitatori, pronti a vivere un’esperienza decisamente fuori dal comune, tra profumo di caffè e vista sul Mediterraneo.

