Maxi sequestro di volatili al porto di Scoglitti: fermati quattro uomini, indagini su possibili traffici

Un’operazione complessa, avvolta dal massimo riserbo, ha portato ieri sera al sequestro di circa 2.000 uccelli di razza pregiata e protetta nel porto di Scoglitti, frazione marinara di Vittoria.

I carabinieri, in abiti civili, hanno bloccato un furgone a noleggio nei pressi del molo di Levante, vicino al Club Nautico. A bordo viaggiavano quattro uomini – due cittadini maltesi e due calabresi – che sarebbero stati pedinati per ore, secondo indiscrezioni, fin dalla Calabria. Il mezzo sarebbe partito dall’area di Reggio Calabria per raggiungere la costa iblea.

All’interno del veicolo, stipati in grosse gabbie, i militari hanno rinvenuto un numero impressionante di volatili. Se il controllo fosse scattato con qualche minuto di ritardo, il carico sarebbe stato trasferito su una barca a motore pronta a salpare verso Malta, distante circa 60 miglia nautiche dalla costa ragusana.

I quattro sono stati condotti alla caserma della Compagnia dei carabinieri di Vittoria, dove hanno trascorso diverse ore in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria. Le accuse potrebbero andare dal traffico illecito di fauna protetta alla violazione delle normative nazionali e comunitarie in materia di tutela degli animali.

Secondo quanto trapela, sarebbe stata sequestrata anche una consistente somma di denaro in contante, ma su questo punto gli investigatori mantengono il più stretto riserbo. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire se dietro il trasporto degli uccelli si nasconda un’organizzazione più ampia e strutturata. Sul posto è intervenuto un veterinario dell’Asp provinciale per verificare le condizioni di salute degli animali. Nelle prossime ore, in presenza del medico, i volatili potrebbero essere liberati e tornare a volare liberi.

Un episodio che apre interrogativi su un fenomeno nuovo con pedinamento interregionale, fermo in extremis al porto, imbarcazione pronta a salpare verso un altro Paese e che potrebbe avere ulteriori sviluppi investigativi nei prossimi giorni. Ad agosto circa 3.000 volatili furono sequestrati al porto di Pozzallo, anche in quel caso diretti a Malta.

