Maxi blitz nei ristoranti di Ortigia: scattano multe e rischi di chiusura

Raffica di controlli nel cuore di Ortigia da parte dei Carabinieri di Siracusa e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Ragusa. Durante l’operazione, sono stati ispezionati cinque esercizi commerciali, con risultati significativi sul piano amministrativo e igienico-sanitario.

In particolare, in un ristorante, i militari hanno riscontrato numerose violazioni, tra cui: occupazione abusiva di suolo pubblico, assenza della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), carenze igienico-sanitarie, mancata compilazione e aggiornamento delle schede di autocontrollo HACCP.

Per queste irregolarità, il rappresentante legale del locale è stato sanzionato con una multa da 3.500 euro e segnalato all’autorità amministrativa, con la possibilità che venga disposta la sospensione dell’attività.

Situazione simile per altri tre ristoranti, i cui titolari sono stati sanzionati e segnalati per occupazione non autorizzata di suolo pubblico. Anche per questi esercizi è stato richiesto un provvedimento di chiusura.

In un’osteria, invece, i Carabinieri hanno avviato approfondimenti specifici per verificare il rispetto delle normative su tracciabilità del pescato e uso del ghiaccio alimentare, due aspetti fondamentali per la sicurezza del consumatore.

