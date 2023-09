Matteo Manfrè Cataldi al Modica Calcio

Al Modica Calcio arriva Matteo Manfrè Cataldi, un attaccante con esperienza nella serie D e con un legame affettivo con la città di Modica, dove aveva iniziato la sua carriera calcistica con l’Airone Calcio.

La sua esperienza nell’ultima stagione con il Ragusa Calcio, contribuendo alla salvezza della squadra in serie D, dimostra la sua capacità di far parte di squadre di successo. Prima di questo, ha accumulato esperienza in serie D con altre squadre di prestigio come Acireale, Sicula Leonzio, ACR Messina, Paternò e Marina di Ragusa. Inoltre, ha trascorso un periodo in Eccellenza con il Siracusa prima di tornare in serie D con il Borgosesia e poi con l’Asti.

Il ritorno a Modica, dove ha iniziato la sua carriera, è un momento significativo per lui. Il fatto che abbia scelto il Modica Calcio dimostra il suo impegno nei confronti del progetto della squadra e la sua fiducia nella serietà della società. Il desiderio di contribuire al successo della squadra è evidente nelle sue parole, e sembra pronto a dare il massimo per raggiungere gli obiettivi del Modica Calcio.

Sarà interessante vedere come si sviluppa la sua carriera con il Modica Calcio e come contribuirà alle prossime stagioni della squadra. I tifosi possono sicuramente aspettarsi un attaccante motivato e determinato a fare la differenza in campo.