Matrimonio country a Vittoria: l’amore di Mary e Francesco trionfa

Ieri, a Vittoria, si è celebrato un matrimonio molto particolare e unico nel suo genere. Mary Occhipinti, 40 anni, e Francesco Guzzardella, 26 anni, si sono uniti in matrimonio al Municipio di Vittoria, nella suggestiva Sala degli Specchi, in perfetto stile country.

Una Storia d’Amore Straordinaria

Mary e Francesco si sono conosciuti nove anni fa a Scoglitti, quando vivevano nello stesso condominio. All’epoca, Francesco aveva solo 17 anni e Mary 32. Nonostante la differenza di età di 15 anni, la loro storia d’amore ha resistito a ogni ostacolo. Mary ha raccontato: “Ho aspettato che diventasse maggiorenne per scappare insieme”, aggiungendo con un sorriso: “Alla fine l’amore ha trionfato e adesso siamo tutti felici”.

Una Famiglia Unita

Oggi, Mary e Francesco hanno due splendidi figli: Niccolò di 4 anni ed Elodie di quasi 2 anni. La loro famiglia, che è stata al centro dell’attenzione e dell’affetto di amici e parenti, rappresenta un esempio di amore e dedizione. Durante la pandemia di COVID-19, sono tornati a Vittoria, dove sono stati accolti calorosamente dalla famiglia.

Celebrazione in Stile Country

Il matrimonio, interamente organizzato in stile country, è stato scelto proprio per sottolineare l’originalità e la differenza di Mary e Francesco. “Amiamo fare qualcosa che qui da noi non si era ancora visto”, ha detto la coppia. Dopo la cerimonia al Municipio, il ricevimento si è svolto presso “Le Vigne di Totó”, un luogo perfetto per riflettere il tema country scelto dagli sposi.

Testimoni e Partecipanti

I testimoni della sposa erano la cognata Nadia Guzzardella e la zia Adriana Piccione, mentre i testimoni di Francesco erano Salvo Cannizzo e Mauro Campigli. La cerimonia è stata un momento di grande gioia e commozione, condiviso con amici e parenti che hanno dimostrato tutto il loro amore e supporto per la coppia.

Conclusione

Mary e Francesco hanno dimostrato che l’amore non conosce età né limiti. La loro unione, celebrata in uno stile unico e personale, è un esempio di come l’amore possa superare tutte le difficoltà. Il matrimonio country a Vittoria rimarrà sicuramente nei cuori di tutti coloro che vi hanno partecipato, come un simbolo di amore autentico e incondizionato. ricerca fotografica di Franco Assenza

© Riproduzione riservata