Matematici di strada. L’insolita gita fuori porta con l’Università di Catania

Potrebbe essere una uscita domenicale insolita, quella di domenica 12 marzo prossima. E’ proprio il caso di dirlo. Insolita ma molto curiosa e stimolante. La meta della gita fuori porta è fuori provincia, è la città di Catania. E’ qui che si terrà l’evento “Mathematics in the street”. Appuntamento dalle 9 alle 13 davanti al palazzo centrale dell’Università. Matematica in strada con gli studenti della facoltà di matematica che vestiranno i panni di “matematici di strada”. Come gli artisti di strada che presentano le loro performance, domenica gli studenti universitari coinvolgeranno chi parteciperà all’evento in diverse attività. Dalla matematica nei giochi all’aritmetica Maya, dai giochi matematici alle curiosità ai paradossi ed agli aneddoti che accompagnano questa materia.

Da dove nasce l’iniziativa

A coinvolgere nell’iniziativa il Dipartimento di Matematica dell’Università di Catania è stato il professore Alfio Ragusa, presidente della Mathesis. L’evento “Mathematics in the street” è nato in Spagna e si svolgera’ domenica 12 marzo a Catania ed in contemporanea in diverse città sparse nel mondo per divulgare ed avvicinare la popolazione alla Matematica. L’evento consiste nella presenza di un gruppo di appassionati di Matematica, docenti e non, che in strada in uno stand avvicinerà la gente per incuriosirla su argomenti legati alla Matematica, attraverso giochi, aneddoti, curiosità, indovinelli, paradossi ed altri argomenti legati alla matematica. Un’esperienza nuova da provare, grandi e piccoli, appassionati e non per conoscere il curioso mondo della matematica.