Matematica bestia nera degli studenti: 1 studente su 3 è “insufficiente” già in quinta elementare

La celebre frase “La matematica non sarà mai il mio mestiere” della canzone Notte Prima degli Esami sembra riflettere ancora oggi la realtà di molti studenti italiani. I dati recenti delle rilevazioni INVALSI confermano che, già dalla scuola primaria, 1 alunno su 3 non raggiunge un livello sufficiente in matematica, mentre il 48% degli studenti delle scuole superiori non ha competenze adeguate al termine del ciclo scolastico. Non sorprende quindi che la matematica sia la materia più richiesta nelle ripetizioni: 6 studenti su 10 cercano aiuto proprio per questa disciplina.

I consigli dell’esperto

Rispetto agli anni ‘80, però, il mondo è cambiato in maniera radicale, con la tecnologia che ha preso un tale sopravvento da non permettere a nessuno studente di trascurare questo ambito disciplinare. Men che mai di snobbare, a causa di questo cattivo rapporto, le discipline tecnico- scientifiche – le cosiddette STEM – una volta approdati all’università. Ma esiste una formula per mettere pace tra gli studenti e i numeri? Secondo Massimo Esposito, l’esperto interpellato dal portale Skuola.net, si tratta di una questione di metodo e non solo di talento naturale.

Massimo Esposito, ex dirigente del Ministero dell’Istruzione, ha offerto una guida in 10 punti per aiutare gli studenti a migliorare il proprio approccio alla matematica, sottolineando l’importanza del metodo più che del talento innato.

Riflettere prima di calcolare: affrontare i problemi ragionando prima di passare ai calcoli. Imparare dagli errori: considerare gli errori come opportunità di apprendimento. Utilizzare strumenti di calcolo appropriati: come la calcolatrice grafica alle superiori. Descrivere il proprio processo: non limitarsi ai calcoli, ma spiegare i ragionamenti. Esplorare diverse rappresentazioni: usare grafici, tabelle, formule per capire meglio. Credere nelle proprie capacità: evitare preconcetti e convincersi che tutti possono migliorare.

