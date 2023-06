Matea Nikolic alla Passalacqua Ragusa

La giovane macedone, ma di formazione italiana, Matea Nikolic, va a completare il pacchetto lunghe della Passalacqua Ragusa, edizione 2023-2024. Classe 2002, proveniente dalla Stella Azzurra Roma in A2, società storicamente tra i migliori settori giovanili in Italia, a dispetto della giovane età, ha già esperienza internazionale vantando presenze anche con la nazionale macedone senior. Sicuramente un’ottima alternativa nelle rotazioni di coach Lino Lardo.

Nell’ultima stagione Nikolic ha messo a segno 12 punti di media a gara, raccogliendo quasi 7 rimbalzi a partita, dispensando anche 1,5 assist di media. “Sono molto felice di potermi confrontare con un ambiente di livello come quello di Ragusa, per me che vengo da un campionato inferiore sarà interessante lavorare duro per adattarmi al ritmo e provare a togliermi anche qualche soddisfazione. Indossare la maglia di Ragusa mi emoziona positivamente, perché è una società con cultura e storia e quindi ambizione. So che non sarà facile ma sono pronta a mettermi in gioco. So inoltre che i tifosi sono tanto affezionati alla squadra e sarà un piacere giocare anche per loro e condividere momenti che sicuramente saranno indimenticabili”.