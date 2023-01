Libri per meditare i testi “La Bussola di Abramo” e “Abramo nella tempesta” (San Paolo Edizioni), scritti dal gesuita Gianfranco Matarazzo, verranno presentati questo sabato 28 gennaio alle ore 18.00 nella Casa di Spiritualità dei Padri Gesuiti di Ragusa (via del Sacro Cuore, 46). L’autore, con i suoi lavori, intende offrire un cammino di riflessione e raccoglimento, aperto a credenti e non, attraverso una dinamica esperienziale del cammino compiuto da Abramo, per far emergere la parte vera e bella della propria vita.

L’INVITO DEI LIBRI

Abramo, personaggio biblico è considerato un modello di riferimento per diverse tradizioni religiose e culturali, essendo stato il primo uomo ad accorgersi della presenza di Dio nella sua vita e a compiere un cammino per conoscerlo. Il suo cammino in un tempo burrascoso diventa bussola che orienta in un viaggio intimo che, attraverso la meditazione, vuole riscoprire l’autenticità del mondo interiore e prendersene cura. Con i libri “La Bussola di Abramo” e “Abramo nella tempesta”, rispettivamente pubblicati nel 2021 e nel 2022, il gesuita Gianfranco Matarazzo invita i lettori ad intraprendere un viaggio meditativo, seguendo la metodologia degli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio di Loyola, volto ad esplorare il tesoro della fede. Pagina dopo pagina i lettori, anche chi è lontano da un cammino di fede o chi non crede, potranno immergersi in un mondo spirituale nel quale si è chiamati in prima persona ad essere protagonisti attivi e consapevoli.

LA FIGURA DI ABRAMO

Dalla figura di Abramo uno stimolo ad intraprendere un percorso di meditazione, che diventa guida nella complessità, faro nella tempesta. Va ricordato che Matarazzo è stato direttore della Scuola per Assistenti Sociali “ F. Stagno D’Alcontres “di Modica, prima di essere nominato Provinciale dei Gesuiti d’Italia. Durante la presentazione interverranno il gesuita Cesare Geroldi, responsabile della Casa di Spiritualità dei Gesuiti di Ragusa e la prof.ssa Concetta Licitra, l’incontro verrà moderato dall’arch. Simona Tumino.