Matano, Massini e Giordano: i prossimi appuntamenti da non perdere a Modica per “Scenari”

Continua a stupire la quarta edizione di “Scenari”, la rassegna culturale che da fine giugno anima Modica con appuntamenti imperdibili tra libri, dialoghi d’autore e luoghi simbolo della città. Dal 18 al 20 luglio 2025, la settimana 4 si preannuncia come uno dei momenti più intensi del festival, grazie alla presenza di tre volti noti della cultura e dell’informazione italiana.

Venerdì 18 luglio alle 21:00, sulla suggestiva Scalinata di San Pietro, sarà protagonista Alberto Matano. Il giornalista e volto televisivo presenterà il suo libro “Vitamia” edito da Mondadori, in dialogo con il giornalista Enzo Scarso. Un’occasione per riflettere sul senso della vita, della memoria e della rinascita.

Sabato 19 luglio, sempre alle 21:00, ci si sposterà sulla Scalinata di San Giovanni per accogliere Stefano Massini, autore teatrale e narratore tra i più amati in Italia. Presenterà “Donald” (Einaudi), in un dialogo con la giornalista Marianna Triberio. Un evento atteso, che promette uno sguardo penetrante sulla politica, i miti del potere e le derive della nostra società.

Domenica 20 luglio, gran finale della settimana alle 21:00 presso il Sagrato della Madonna delle Grazie con Mario Giordano, giornalista e scrittore, che porterà al pubblico il suo libro “Dynasty” edito da Rizzoli, sempre in dialogo con Enzo Scarso. Al centro, i meccanismi del potere economico e dinastico in Italia, raccontati con stile graffiante.

La rassegna è promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, con il sostegno del Comune di Modica, della Regione Siciliana, dell’ARS, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e della Mondadori Bookstore Modica.

“Scenari” non è solo una rassegna di presentazioni, ma un viaggio culturale nei luoghi più iconici di Modica, che diventa palcoscenico d’eccezione per voci capaci di raccontare il nostro tempo.

© Riproduzione riservata