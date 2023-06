Martina Distefano: è una ragusana la campionessa italiana di saldatura

Martina Distefano, ragusana di 38 anni, saldatrice per professione e per passione. E’ lei la prima donna campionessa italiana di saldatura, avendo partecipato alle Olimpiadi di questa professione ed essendosi classificata prima. Diplomata come perito meccanico, Martina studia e si specializza in saldatura, un settore in cui sono impiegati prevalentemente o meglio, unicamente, gli uomini. Un lavoro di cui afferma di esserne innamorata: non è solo una questione di forza. La saldatura, implica precisione e pazienza, qualità che appartengono soprattutto alle donne. Martina è una donna andata oltre gli stereotipi di genere e questo deve essere sicuramente da esempio: non possono e non esistono, in effetti, lavori solo per donne o per uomini.

La sua è una passione nata sui banchi di scuola all’Istituto “Galileo Ferraris” di Ragusa, all’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica e del dipartimento Meccanica seguendo il corso dell’ingegnere prof. Giorgio Lami. Terminati gli studi, Martina lavora su macchine a controllo numerico. In seguito, indirizzata da un suo Professore dell’istituto tecnico segue il suo primo corso di saldatura, dove incontra e si scontra contro i pregiudizi.

UN PERCORSO DIFFICILE



Prende due patentini, uno per l’elettrodo e l’altro per il Tig, per le saldature ad alta pressione. La finalità del corso doveva essere l’assunzione in un’azienda ma così non fu. E la motivazione è solo una, perché Martina è una donna e le richiedono un altro attestato.

Così continua a studiare come coordinatore di saldature presso l’Istituto Italiano della Saldatura e la sua preparazione si accresce, le sue competenze pure. Il datore di lavoro che le aveva promesso un’occupazione nella sua azienda non tiene fede alla parola data. Martina caparbia e ormai competente non si arrende e così le viene offerto un impiego in un’altra azienda dove si salda a filo continuo. Prende un’altra certificazione e inizia a lavorare come saldatrice.

Nel 2019 fa le valigie e lascia la Sicilia per andare in Friuli Venezia Giulia dove viene assunta da una azienda per la lavorazione di serbatoi di cantine vinicole. Oggi, Martina è ritornata a Ragusa e lavora presso un’azienda di Pozzallo per saldare dei lucernari di un bunker per Sigonella. Ma una grande soddisfazione è arrivata proprio quest’anno: Martina ha partecipato alle Olimpiadi Italiane di Saldatura. Ed è salita sul podio in un fiume di lacrime: si è classifica prima.

Nelle foto, un incontro di Martina Distefano avuto all’Istituto Ferraris di Ragusa.

Fonte: la Sicilia.