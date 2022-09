Marta Fascina, compagna di Berlusconi, vince nel collegio siciliano di Marsala, anche se non ha mai messo piede in città in campagna elettorale

Marta Fascina prima nel collegio uninominale di Marsala alla Camera. La compagna di Silvio Berlusconi si attesta sul 36,21% delle preferenze, quando le sezioni scrutinate sono 423 su 455. Al secondo posto Vita Martinciglio (M5S) con il 27,36% e al terzo Antonio Ferrante (centrosinistra) al 17,82%.

Dunque, la compagna di Silvio Berlusconi avrà un seggio alla Camera in Sicilia, nonostante non abbia mai messo piede a Marsala durante tutta la campagna elettorale e l’unico legame che ha con la Sicilia sarebbe il fatto di aver trascorso le vacanze da queste parti da piccola.

Marta Fascina, 32 anni, è tutto fuorchè siciliana. E’ infatti originaria di Melito di Porto Salvo, comune situato in provincia di Reggio Calabria. Quando sono state scrutinate 410 sezioni su 455 con 52.184 voti (equivalenti al 36,2%) ha un vantaggio incolmabile di nove punti percentuali.

Ma non è l’unica “vip” ad aver vinto le elezioni. In Molise entra il presidente della Lazio Claudio Lotito, battendo il M5s Ottavio Balducci e Rossella Gianfagna del centrodestra. La candidata di Fratelli d’Italia Daniela Santanché è rieletta al Senato nel collegio uninominale di Cremona.



Mentre la conduttrice di Mediaset Rita Dalla Chiesa è stata eletta alla Camera dei deputati nel collegio uninominale di Molfetta (Puglia U04) in quota centrodestra. Per l’Alleanza Sinistra-Verdi, Ilaria Cucchi ha vinto al Senato nel collegio di Firenze.

Marta Fascina, 32 anni, è tutto fuorchè siciliana. E’ infatti originaria di Melito di Porto Salvo, comune situato in provincia di Reggio Calabria. Nonostante questo Lady Berlusconi ha vinto nel collegio uninominale di Marsala, dove era stata schierata dal centrodestra. Quando sono state scrutinate 410 sezioni su 455 con 52.184 voti (equivalenti al 36,2%) ha un vantaggio incolmabile di nove punti percentual dalla seconda la grillina Vita Martinciglio che fa registrare 39.396 preferenze (27,3%).