Marina di Ragusa si prepara alla vigilia della festa di Santa Maria di Portosalvo

Domani, a Marina di Ragusa, iniziano le celebrazioni per la vigilia della solennità della Beata Vergine Maria Assunta in cielo, un evento profondamente sentito dalla comunità locale. La giornata di mercoledì 14 agosto inizierà con la celebrazione eucaristica mattutina alle ore 8. Alle 19:45, il simulacro della Madonna verrà portato in processione al giardino dell’istituto delle suore del Sacro Cuore in via Augusta, seguito dalla recita del Rosario alle ore 20. Successivamente, il vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, presiederà la celebrazione eucaristica.

Dopo la messa, una fiaccolata festosa accompagnerà il simulacro della Madonna lungo un percorso che attraverserà via Augusta, via Marco Polo, piazza Dogana, lungomare Mediterraneo, via Livorno, via Benedetto Brin, via del Mare e piazza Maria Santissima di Portosalvo, per poi fare ritorno in chiesa. Questa processione prepara i fedeli alla celebrazione del giorno successivo, che include il tradizionale gioco del “legno a mare”, in programma alle 11.

Il parroco, don Riccardo Bocchieri, ha espresso il suo sincero ringraziamento a tutte le istituzioni e persone che hanno contribuito all’organizzazione della festa. Tra i ringraziamenti, figurano il Comune di Ragusa, la Questura, i Carabinieri, la Regione, l’Assessorato Territorio e Ambiente, la Capitaneria di Porto e la Guardia Costiera di Pozzallo, oltre al Porto Turistico di Marina di Ragusa, la Polizia Municipale, la Protezione Civile, e l’Associazione Organizzativa Europea-delegazione di Ragusa. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ai devoti che, con il loro affetto per la Madonna di Portosalvo, hanno reso possibile la buona riuscita dei festeggiamenti.

