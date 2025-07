“Marina di Ragusa non dimentica”: il 19 luglio una fiaccolata e un dibattito per onorare la memoria di Paolo Borsellino

A trentatré anni dalla strage di via D’Amelio, Marina di Ragusa si stringe attorno alla memoria di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta con l’evento “Sui passi di Paolo Borsellino – Marina di Ragusa Non Dimentica”, in programma sabato 19 luglio 2025.

Una serata intensa, promossa dal Comune di Ragusa e organizzata in collaborazione con Libera Sicilia e il Presidio Libera Ragusa “Daphne Caruana Galizia”, per riaffermare il valore della memoria attiva e del ruolo fondamentale che l’educazione svolge nella costruzione di una società libera dalle mafie.

Fiaccolata per la memoria

Il momento commemorativo prenderà il via alle ore 21:30 da Piazza Duca degli Abruzzi con una fiaccolata silenziosa, segno di rispetto e impegno collettivo. Il corteo attraverserà le vie del borgo marinaro per concludersi a Piazza Malta, cuore del momento pubblico di riflessione.

Dibattito: “Educazione contro le mafie”

A partire dalle 22:00, in Piazza Malta, si terrà un incontro-dibattito aperto al pubblico sul tema:

“L’importanza dei percorsi educativi nel contrasto alle mafie e alla criminalità”.

Il confronto vedrà la partecipazione di esperti e operatori del settore sociale e giudiziario, impegnati ogni giorno sul campo per promuovere cultura della legalità e giustizia sociale. Dopo i saluti istituzionali: Vittorio Avveduto, co-referente di Libera Sicilia, e Veronica Falcone, del Presidio Libera Ragusa, introdurranno i lavori.

Seguiranno gli interventi di: Salvo Rizzo, assistente sociale Libera Messina, attivo in progetti di riabilitazione sociale e educativa, e Sara Ruggieri, direttrice dell’UEPE Ragusa, Ufficio Esecuzione Penale Esterna, istituzione chiave nei percorsi di reinserimento e giustizia riparativa.

A moderare il dibattito sarà GianPiero Saladino, rappresentante del Presidio Libera Ragusa.

Memoria come azione civile

Non sarà solo una commemorazione, ma un invito concreto a trasformare il ricordo in impegno, a partire da ciò che avviene ogni giorno nelle scuole, nelle comunità e nelle istituzioni.

Un messaggio forte, lanciato da un luogo simbolo dell’estate siciliana, che vuole unire la riflessione alla partecipazione, e che richiama cittadini, turisti e giovani a fare la propria parte.

© Riproduzione riservata