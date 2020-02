Marina di Ragusa e altre spiagge iblee ottengono la bandiera verde 2020. Sono ottimali per famiglie e bambini - Ragusa Oggi

Marina di Ragusa e altre spiagge iblee ottengono la bandiera verde 2020. Sono ottimali per famiglie e bambini

Le spiagge di Marina di Ragusa, di Casuzze, Punta Secca, Caucana, Santa Maria del Focallo, Pozzallo Pietre Nere e Raganzino e Scoglitti, tutte in provincia di Ragusa, hanno ottenuto anche per il 2020 il riconoscimento delle bandiere verde, quelle che vengono assegnate dall’associazione italiana dei pediatri. Il riconoscimento – che indica una località marina con caratteristiche adatte ai bambini, selezionata attraverso un’indagine condotta fra un ampio campione di pediatri. In totale sono 144 le bandiere verde assegnate quest’anno i comuni italiani, spagnoli e quest’anno anche romeni

l’ideatore dell’iniziativa, il pediatra Italo Farnetani