Marina di Ragusa, attimi di paura: bimbo scompare poi viene ritrovato

Momenti di paura sul lungomare di Marina di Ragusa durante la prima serata di vacanza: un bimbo maltese di soli 4 anni si è allontanato dai genitori, sparendo tra la folla.

Bimbo disperso a Marina di Ragusa: il pronto intervento della Polizia

Le urla disperate della madre hanno immediatamente attirato l’attenzione della pattuglia della Questura in servizio di vigilanza. Gli agenti, constatata la condizione emotiva della donna, hanno raccolto tutte le informazioni utili, tra cui una foto del bambino e l’abbigliamento indossato, per avviare le ricerche.

L’attività degli agenti è stata capillare e tempestiva, con controlli tra la moltitudine di turisti e residenti presenti sul lungomare. Grazie anche alle informazioni raccolte dai passanti, la ricerca si è conclusa positivamente.

Ritrovamento e ricongiungimento

Dopo circa 30 minuti, il bambino è stato rintracciato in lacrime vicino a una pizzeria, dove chiedeva notizie dei genitori in lingua inglese. Poco dopo, il piccolo è stato felicemente ricongiunto ai genitori, in vacanza da Malta.

Ringraziamenti alla Questura

I genitori hanno espresso la loro profonda gratitudine alla Questura di Ragusa per l’efficienza e la professionalità dimostrate dagli agenti, sottolineando l’importanza di un intervento rapido che ha evitato conseguenze più gravi.

