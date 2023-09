Marina di Modica e Frigintini avranno le loro compostiere di comunità

Saranno due le compostiere di comunità che verranno installate nel Modicano, una a Marina di Modica ed una a Frigintini, le due frazioni una marinara e l’altra rurale della città della Contea. Si avanza così verso la transizione ecologica per una più attenta gestione dell’ambiente. “Abbiamo approvato in giunta la deliberazione con cui si dispone l’acquisto delle due compostiere di comunità con impegno finanziario che ci vede insieme alla Regione – spiega il sindaco Maria Monisteri – si tratta di un altro passaggio verso il rispetto pieno egli standard europei previsti da Agenda 2030 e pone la nostra città all’avanguardia nella gestione dell’ambiente”.

L’assessore all’ecologia ed alle politiche ambientali, Samuele Cannizzaro, spiega la funzione dei due impianti.

“Completamente inodori, sono macchine utilizzate per accelerare il naturale processo di compostaggio a cui vengono sottoposti i rifiuti organici. Il processo aerobico, viene mantenuto e accelerato dal continuo apporto d’aria – spiega Cannizzaro – le emissioni d’aria vengono trattate con biofiltri e questo consente l’assoluta salubrità dell’ambiente e l’assenza totale di odori esterni. Nessun odore molesto e nauseabondo, dunque, come quello che invece si emanava dai cassonetti. E nemmeno presenza di mosche, insetti o animali di altro tipo. Le compostiere di comunità consentono di ridurre il conferimento dei rifiuti conferiti, con risparmi tangibili per l’ente e la conseguente riduzione della Tari. Peraltro, quelle utenze che non hanno la possibilità di usufruire della compostiera domestica perché non hanno terreno circostante, potranno portare i rifiuti in questi impianti. La mia soddisfazione, sta anche nel fatto che Modica è uno dei due soli comuni della provincia di Ragusa, beneficiari del finanziamento regionale per la realizzazione delle Compostiere di comunità”.

In tutto sono 36 i comuni siciliani entrati nella graduatoria della Regione per le compostiere di comunità.

Lo comunica il vice sindaco Giorgio Belluardo: “è un progetto eccellente, ecologicamente di assoluto profilo ed a breve inizieranno i lavori per la definitiva realizzazione – afferma – conferendo i rifiuti organici nelle Compostiere di comunità, aumenterà la percentuale di raccolta differenziata e questo, avrà ripercussioni positive sull’ecosistema ella nostra Città e risparmi per le utenze sulla Tari, la tassa sulla raccolta della spazzatura”