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Margot è scomparsa a Scoglitti: l’appello per ritrovare la gattina
01 Set 2026 16:00
È un appello carico di dolore e speranza quello lanciato dalla famiglia di Margot, una gattina scomparsa da sabato sera, 29 agosto, nella zona di Baia Dorica, a Scoglitti, nei pressi di Zafaglione.
Da quel momento la proprietaria non ha più avuto notizie della sua gattina ed è comprensibilmente disperata. Margot, infatti, è abituata a vivere in casa e la sua improvvisa scomparsa sta provocando grande preoccupazione.
Margot è abituata a vivere in casa
Per la sua proprietaria, Margot e gli altri gatti di casa non sono semplicemente animali domestici, ma veri e propri componenti della famiglia.
La speranza è che qualcuno possa averla vista, accolta temporaneamente o riconosciuta nella zona di Baia Dorica e possa fornire informazioni utili per riportarla a casa.
L’appello è rivolto soprattutto ai residenti della zona Baia Dorica – Zafaglione, ma anche a chi in questi giorni si trova a Scoglitti e potrebbe aver incontrato Margot.
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