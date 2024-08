Marefestival: il cabarettista Uccio De Santis a Pozzallo

Il Marefestival di Pozzallo si conclude in grande stile con un evento che promette di regalare al pubblico risate e divertimento. Venerdì sera, alle 21:30, in Piazza delle Rimembranze, il noto attore, comico e cabarettista Uccio De Santis salirà sul palco per presentare il suo ultimo show. Conosciuto per le sue “brevissime” sui social media e per una carriera iniziata negli anni Novanta in Puglia, De Santis è pronto a intrattenere la platea con il suo umorismo brillante e le sue trovate comiche.

Marefestival: un successo

Dopo una serie di eventi dedicati alla musica e agli spettacoli scenografici, come le fontane danzanti a Raganzino, il Marefestival cambia registro per dare spazio al buonumore. Questo appuntamento, fortemente sostenuto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Ammatuna, insieme al supporto della Regione, dell’Ars, del Libero Consorzio Comunale e dell’Autorità di Sistema del Mare di Sicilia Orientale, è organizzato dalla Marcello Cannizzo Agency e rappresenta il culmine di una stagione estiva ricca di eventi che ha attirato un pubblico numerosissimo.

Anche se il Marefestival chiude ufficialmente con lo show di Uccio De Santis, il Comune di Pozzallo ha già in programma ulteriori eventi di richiamo per il mese di settembre, tra cui la tradizionale Sagra del Pesce. Tuttavia, per ora, l’attenzione è tutta concentrata su una serata all’insegna del divertimento e della leggerezza, con uno spettacolo che promette di essere imperdibile.

