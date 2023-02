Marco Mengoni vince Sanremo. MrRain con la canzone scritta da Lorenzo Vizzini al terzo posto

Marco Mengoni vince la 73esima edizione del festival di Sanremo. Ragusa sale sul podio grazie alla canzone scritta anche dal ragusano Lorenzo Vizzini e cantata da Mr Rain giunta al terzo posto. Secondo posto per Lazza. Mengoni ha dedicato il premio a tutte le donne in gara al festival essendo arrivati nella top five solo artisti uomini.