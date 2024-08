Maratona della Filippide: vince il piemontese Lorenzo Perlo

Il nuovo vincitore della Filippide è Lorenzo Perlo, del team piemontese Atl. Avis Bra Gas, che ha completato il percorso in 2h39’00”, distaccando di 15’33” Giovanni Gatto della società organizzatrice Atl. No al Doping Ragusa. Al terzo posto, Carlo Carbone (Lib. Mantova) a 20’10”. Gerlando Trupia (Favara Runners) e Salvatore Gianchino (Asd No al Doping Ragusa) hanno chiuso rispettivamente al quarto e quinto posto.

In campo femminile, Sabrina Chiappa del Running Station Team ha vinto con un tempo di 3h24’40”, seguita da Simona Sorvillo (Trinacria Palermo) a 6’09” e Lara La Pera (Atl. Pol. Bagheria) a 11’23”.

Risultati della Filippide Castle

Nella prova di 15 km con partenza dal Castello di Donnafugata e arrivo a Kamarina, Gianluca Ciarcià (Atl. Vittoria) ha vinto in 52’17”, seguito da Carmelo Guardalà (Etna Running) a 41” e Giovanni Dezio (compagno di squadra del vincitore) a 1’11”. Tra le donne, Sabrina Mazza (Barocco Running Ragusa) ha trionfato in 1h02’08”, precedendo Lucia Macauda (Eloro Running) a 8’54” e Barbara Beniamini (Athlon Kamarina) a 13’13”.

Partecipazione

Con 264 partecipanti tra le due gare, l’evento ha riscosso un notevole successo. L’instancabile Guglielmo Causarano, presidente dell’Asd No al Doping, è già proiettato verso il prossimo appuntamento, il Randello Cross, che si svolgerà il prossimo 17 agosto.

