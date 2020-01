Maratona città di Ragusa, è record di iscrizioni - Ragusa Oggi

Maratona città di Ragusa, è record di iscrizioni

E’ record di partenti per la 17esima edizione della Maratona di Ragusa. Le iscrizioni sono già chiuse. E’ sold out con almeno 1.500 atleti che animeranno le varie iniziative di domenica 26 gennaio. L’evento, anche quest’anno, godrà del patrocinio del Comune di Ragusa. “A pochi giorni dall’avvio – sottolinea il patron Guglielmo Causarano – abbiamo formalizzato una start list con atleti di rilievo per quanto riguarda il panorama delle maratone.

Uno su tutti Francesco Ingargiola, medagliato alle olimpiadi militari, e ancora Stefano Velatta, vincitore di diverse maratone di spicco in tutta Italia. Si annuncia, dunque, un’edizione davvero strepitosa al di là del fatto che il numero dei partecipanti è risultato superiore allo scorso anno”.

Alla Maratona di Ragusa, che si fregia del sostegno dell’impresa Calogero Costruzioni Srl di Comiso, sarà dato il via alle 8 da via Feliciano Rossitto, tradizionale luogo di partenza dell’evento podistico. L’arrivo, invece, è posto a Ibla, dopo che la città sarà riscoperta dai vari partecipanti in lungo e in largo, compresi il lussureggiante altopiano e i monumenti barocchi. Quest’anno, in più, come accaduto nelle precedenti edizioni, ci sarà la Family Run da piazza San Giovanni che si avvarrà della collaborazione tecnica di Decathlon.

L’elemento caratterizzante sarà dato dalla partecipazione straordinaria di pazienti che hanno seguito presso la Clinica del Mediterraneo un percorso di riabilitazione cardiovascolare dopo aver subito un ricovero per svariate problematiche cardiologiche (infarto, intervento di bypass, sostituzione di valvole e altro ancora). A questi si aggiungeranno i familiari dei pazienti, lo staff sanitario di riabilitazione con le proprie famiglie e alcuni volenterosi partecipanti della clinica. Un evento straordinario che si annuncia molto interessante e che è destinato ad essere seguito, lungo il percorso, da centinaia e centinaia di sportivi e da appassionati provenienti da tutta la Sicilia. Per ulteriori informazioni basta consultare il sito www.maratonadiragusa.com.