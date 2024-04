Manutenzione del carcere di Ragusa: in arrivo 1.100.000 euro

Il Comitato paritetico Giustizia – Ministero delle Infrastrutture ha dato il via libera alla realizzazione di nuovi interventi in materia di edilizia penitenziaria, per un investimento complessivo di oltre 36 milioni di euro. Tra questi interventi, è stata approvata la destinazione di 1.100.000 euro per la manutenzione straordinaria della Casa Circondariale di Ragusa.

La notizia è stata annunciata dal senatore Salvo Sallemi che ha evidenziato come gli interventi approvati dimostrano l’attenzione del Governo Meloni alle esigenze di sicurezza dei cittadini italiani e alle necessità strutturali della città di Ragusa. Ha assicurato che il lavoro proseguirà per garantire alle comunità locali le risposte necessarie alle loro esigenze.

