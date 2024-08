Manuel Benassi è il nuovo vice allenatore della Volley Modica

Manuel Benassi sarà il nuovo vice allenatore dell’Avimecc Modica per il prossimo campionato di Serie A3, affiancando coach Enzo Distefano. Con un passato da giocatore a buoni livelli, Benassi ha già lavorato con la formazione biancoazzurra, curando il settore giovanile.

Manuel Benassi, entusiasta per questo nuovo incarico, ha dichiarato: “La pallavolo è sempre stata una parte fondamentale della mia vita, prima come giocatore e ora come tecnico. Sono onorato di poter lavorare con Enzo Distefano, che stimo profondamente. Il nostro obiettivo è migliorare il risultato dello scorso campionato, puntando ai play-off e cercando di andare il più possibile avanti.”

Benassi è motivato e pronto a dare il massimo contributo, sfruttando la sua esperienza sia in campo che come tecnico per supportare la squadra in tutte le situazioni che si presenteranno durante la stagione. “Mi aspetto un campionato molto equilibrato verso l’alto, quindi bisognerà affrontare ogni partita al massimo,” ha concluso Benassi.

Coach Enzo Distefano si è detto entusiasta della scelta di Benassi come suo vice: “Manuel Benassi è un grande professionista e un caro amico con cui ho condiviso momenti indimenticabili della mia carriera. Avevo già proposto a Manuel di essere il mio vice lo scorso anno, ma per motivi personali non ha potuto accettare. Quest’anno, finalmente, tutte le componenti si sono allineate e sono certo che la sua presenza sarà un valore aggiunto per la squadra.”

Distefano ha sottolineato l’importanza delle qualità tecniche e umane di Benassi, affermando: “Manuel è un uomo di pallavolo e merita di tornare a vivere i palcoscenici della Serie A, anche in questa nuova veste. Sono certo che non deluderà le aspettative.”

L’Avimecc Modica si prepara ad affrontare il nuovo campionato con l’obiettivo di superare i traguardi raggiunti nella stagione precedente, in cui la squadra ha centrato i play-off nonostante gli infortuni che hanno penalizzato il gruppo nel momento cruciale. Con l’aggiunta di Benassi nello staff tecnico, la formazione biancoazzurra è pronta a dare il massimo in ogni partita, sia in casa che in trasferta, indipendentemente dalla classifica e dagli avversari.

