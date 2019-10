MANOVRA, DI MAIO “LETTERA UE NON CI PREOCCUPA” - Ragusa Oggi

MANOVRA, DI MAIO “LETTERA UE NON CI PREOCCUPA”

“Il ministro Roberto Gualtieri ha fatto un grande lavoro di mediazione con Bruxelles, la lettera l’hanno ricevuta altri Paesi europei. Daremo risposte, non siamo affatto preoccupati, è una legge di bilancio equilibrata su cui è stato fatto un grande lavoro di coordinamento da parte del ministero dell’Economia, che ringrazio”. Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e capo politico del M5S, ospite di “Dimartedì” su La7.

Nella maggioranza sulla manovra “io non ho visto uno scontro, ho visto una discussione su alcune questioni. Siamo quattro forze politiche in questo governo, che discutono e che non stavano insieme prima delle elezioni”, ha aggiunto Di Maio.

(ITALPRESS)

