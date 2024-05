“Mani, vita e ali”: una mostra di beneficenza

Opere artistiche per la mostra di beneficenza, “Mani, Vita e Ali”, che si terrà dal 23 al 26 Maggio presso la Biblioteca Comunale del Comune di Santa Croce Camerina.

Un mese fa la Casa di riposo “TI Amo ancora”, di Santa Croce Camerina, ha indetto un progetto di beneficenza, con il patrocinio del Comune, per la raccolta di opere artistiche finalizzate alla realizzazione di una mostra di beneficenza, il cui ricavato delle opere, che possono essere acquistate tramite offerta, sarà interamente devoluto all’Associazione Piccolo Principe Onlus con sede a Ragusa e a Donnalucata.

La titolare della casa di riposo Rossella Ragusa, che ha progettato la mostra, si è avvalsa della collaborazione di Silvio Rizzo, fotoamatore locale, essi sono molto entusiasti, perché hanno riscontrato un grande interesse da parte di tantissimi artisti, non solo locali ma da tutta Italia, nonché partecipanti anche da altre nazioni come il Brasile, tutto questo, grazie alla condivisione del progetto, attraverso i social e il passaparola.

Tanto impegno e tanta solidarietà, sia da parte di chi in maniera amatoriale ha voluto partecipare, e di chi invece lavora nel mondo dell’arte che ha dedicato le proprie opere al progetto.

Rossella Ragusa dice: “Questa grande partecipazione ci rende entusiasti nell’allestimento della mostra, perché le opere pervenute sono di altissimo livello, non solo belle da guardare, ma speriamo anche belle da essere acquistate, non solo da intenditori e amanti dell’arte, ma anche da persone generose che vogliono, insieme a noi, sposare la nobile causa”

L’inaugurazione della mostra si terrà, il 23 Maggio alle ore 18:00, presso la Biblioteca Comunale Giovanni Verga, via Gozzi 20, dove sarà descritta la finalità del progetto e le modalità per acquisire le opere esposte. Saranno presenti le istituzioni locali, amministratori e Sindaco, ed interverrà la Presidente del Piccolo Principe, la dott.ssa Melania Firrito che racconterà in breve l’operato dell’Associazione. L’Associazione Piccolo Principe, nasce nel 2003 a Ragusa, per sostenere la crescita di bambini affetti da disabilità psico-fisiche, sviluppare abilità e competenze funzionali e favorire l’integrazione della persona nel tessuto sociale di riferimento.

Durante la serata sarà proiettato un video che racconterà l’incontro avuto lo scorso 2 maggio tra alcuni ospiti della casa di riposo e alcuni dei bambini ospiti dell’associazione nella sede di Donnalucata. “Sarà il racconto gioioso di un incontro, di una merenda, piena di sorrisi, di balli, di canti, ma soprattutto di tante mani che si toccano e occhi che si guardano”, racconta Silvio Rizzo che ha realizzato il breve video.

Una visita partecipata per rendere il progetto davvero importante, un gesto che servirà a donare “Mani, Vita e Ali”, ai bambini dell’Associazione Piccolo Principe.

