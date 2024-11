Mancini il nuovo allenatore del Vittoria Calcio. Da oggi ufficialmente!

Il Vittoria Calcio annuncia ufficialmente l’arrivo di Renato Mancini come nuovo allenatore della prima squadra. Classe 1972, Mancini porta con sé un ricco bagaglio di esperienza maturato sia sul campo da calciatore che da tecnico.

Nel corso della sua carriera da giocatore, Mancini ha indossato le maglie di diverse squadre di prestigio, tra cui Trapani, Siracusa, Gela, Vibonese, Juve Stabia, Catanzaro e ha già vestito i colori del Vittoria nella stagione 2002-2003. Da allenatore, ha guidato diverse formazioni del panorama calcistico italiano, tra cui San Luca, Vado, Locri, Isola Capo Rizzuto, Acri, Sersale e Sambiase, dimostrando capacità tecniche e grande abilità nella gestione del gruppo.

In particolare, Mancini ha lasciato il segno in Calabria, dove ha conquistato due storici “triplete” nell’Eccellenza, vincendo nello stesso anno Campionato, Coppa e Supercoppa sia con il Sersale che, successivamente, con il Locri.

Il Vittoria è lieto di accogliere Mancini e gli augura un percorso ricco di successi alla guida dei biancorossi, in un campionato che si preannuncia intenso e competitivo. Con il suo contributo, la squadra punta a consolidare e migliorare la posizione in classifica, rafforzando la propria identità e continuando la crescita intrapresa in questa stagione.

