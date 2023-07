Manca di pulizia la “spiaggia” riservata ai cani a Marina di Ragusa. FOTO

Con l’emanazione dell’ordinanza sindacale n.1021, il Comune di Ragusa ha creato un’area specifica dell’arenile adiacente al depuratore di Marina di Ragusa, destinata agli animali di affezione. Questa iniziativa offre un luogo sicuro e controllato dove i cani iscritti all’anagrafe e dotati di microchip possono essere portati a fare una passeggiata e socializzare. Nell’ordinanza è specificato che bisogna tenere i cani al guinzaglio e far indossare loro la museruola. Inoltre, vi è l’obbligo di dotarsi di palette o raccoglitori per rimuovere le deiezioni dei propri animali.

EPPURE, NONOSTANTE L’ORDINANZA, MOLTI CITTADINI LAMENTANO LE CONDIZIONI DELLA SPIAGGIA

Nonostante le intenzioni, molti cittadini lamentano le condizioni della spiaggia destinata a far sgambettare gli amici a quattro zampe. La spiaggia, ci viene segnalato con apposite foto, manca di pulizia da parte del comune. Spazzatura e incuria, in quel tratto di mare, regnano sovrane. Per questo motivo, i cittadini chiedono che quella parte di arenile venga opportunamento sistemato in modo da consentire una più agevole fruizione da parte degli animali e dei loro amici umani.