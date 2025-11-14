Maltrattamenti su moglie e figlie a Vittoria: divieto di avvicinamento per un operaio 40enne

Una gelosia morbosa e violenta nei confronti della moglie tanto da far scattare la misura cautelare. Un operaio di 40 anni, residente a Vittoria e già noto alle forze dell’ordine, è stato indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Vittoria hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica.

Il provvedimento trae origine dalla denuncia della moglie, 37enne, che ha segnalato di subire da tempo comportamenti violenti e vessatori da parte del coniuge. Le indagini hanno rivelato una spiccata indole violenta dell’uomo, che, spinto da gelosia e abuso di alcol, avrebbe posto in essere episodi reiterati di violenza psicologica e verbale, anche alla presenza delle figlie minori, anch’esse vittime di intimidazioni e molestie.

Secondo quanto emerso, l’uomo controllava la moglie anche tramite messaggi telefonici e contatti diretti con le figlie, esercitando pressioni psicologiche per costringerla a riprendere la convivenza.

Alla luce degli elementi raccolti, il G.I.P. ha disposto per il 40enne:divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e dalle figlie, con distanza minima di 500 metri; divieto di comunicazione con le vittime tramite qualsiasi mezzo; applicazione del braccialetto elettronico, per monitorare il rispetto delle prescrizioni.

© Riproduzione riservata