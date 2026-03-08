Maltrattamenti in famiglia: 35enne arrestato dai carabinieri e portato in carcere a Ragusa

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte del Comando provinciale dei Carabinieri di Ragusa, impegnato sia nella prevenzione dei reati sia nell’esecuzione dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria. Ieri i militari della Stazione Carabinieri di Vittoria hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 35enne di nazionalità albanese, domiciliato e gravitante nel territorio di Vittoria.

Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari e riguarda reati di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate.

L’uomo era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. I Carabinieri lo hanno rintracciato presso la propria abitazione e, dopo le formalità di rito, gli hanno notificato il provvedimento restrittivo che dispone la detenzione. Il 35enne dovrà scontare una pena di quattro anni di reclusione per le violenze commesse nel periodo compreso tra ottobre 2020 e aprile 2023.

Al termine delle procedure, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimarrà detenuto per l’espiazione della pena.

