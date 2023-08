Maltesi all’assalto di Marina di Ragusa, i prezzi delle case schizzano più in alto

La scelta di alcuni maltesi di investire sul mattone di Marina di Ragusa infiamma il mercato immobiliare nella ricercata località. Dopo avere messo radici nella frazione rurale di San Giacomo, fenomeno che ha registrato il picco circa 6 anni fa, diverse famiglie originarie dell’Isola distante soltanto 90 miglia marine si stanno spostando verso la rinomata costa iblea. La scelta sembra essere legata da due fattori, entrambi a lunga scadenza: uno è squisitamente affaristico, l’altro a trasporti e servizi.

Marina, mercato immobiliare fuori quota

Sul piano immobiliare, Marina di Ragusa è ormai il massimo in Sicilia. Una casa lontana dal mare e da ristrutturare vale non meno di 2.000 euro al metro quadrato, una sul lungomare e chiavi in mano viene valutata anche 5.500 euro al mq. Secondo quanto raccolto da ragusaoggi.it, di recente una casa di 90 metri quadrati con vista mare è stata venduta a 480mila euro, oltre i 5.300 euro al mq. Per una villetta da ristrutturare vicino al porto servono non meno di 4.000 euro al metro quadro.

Tirrito (Fimaa): “Livelli mai raggiunti”

Quotazioni confermate da Ivan Tirrito, presidente regionale della Fimaa, la federazione di Confcommercio che aggrega la maggioranza degli agenti immobiliari nel nostro Paese. “A Marina siamo su livelli mai raggiunti in precedenza – dichiara Tirrito -, è un mercato tutto particolare, lontano dai prezzi al metro quadro praticati nel resto del territorio circostante.”

In provincia prezzi bassi al mq

Le rilevazioni del portale specializzato Idealista riferite a luglio, in un contesto di mercato definito stabile, confermano che la provincia di Ragusa è una delle tre più convenienti in Italia dove acquistare una casa usata, con una media di 740 euro/mq. Nel resto d’Italia, solo Biella (725€/mq) e Caltanissetta (727€/mq) hanno prezzi ancora più bassi.

San Giacomo, bye bye

Ovvio che chi detiene una certa disponibilità finanziaria intende investire su Marina di Ragusa. Diverse famiglie facoltose maltesi stanno vendendo, spesso al ribasso, le villette di San Giacomo ristrutturate appena pochi anni fa, per fare cassa e trasferirsi a Marina, dove nel 2022 il ricco connazionale Paul Gaucci ha acquisito in gestione di concessione il porto turistico. Nei piani, il porto di Marina di Ragusa dovrà diventare, tra l’altro, l’approdo di un catamarano concorrente all’attuale rotta La Valletta-Pozzallo operato da Virtu Ferries.

Fermento anche nelle retrovie di Marina

Ai nuovi investitori del mattone maltesi garbano anche case con vista mare e terreno circostante, una particolarità ormai difficilmente reperibile in patria. Casa, terreno di 10mila metri quadrati e mare all’orizzonte: è probabile che la zona di Gatto Corvino, alle porte di Marina di Ragusa, diventerà la prossima preda immobiliare preferita.