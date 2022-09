Maltempo: più di 70 interventi in provincia di Ragusa

Da ieri sera, un’ondata di maltempo caratterizzata da piogge e vento, ha interessato la provincia di Ragusa, maggiori criticità nel capoluogo e a Modica: più di 70 gli interventi svolti per allagamenti e danni d’acqua, soccorsi numerosi autisti in difficoltà nei propri veicoli per l’improvviso aumento dell’acqua nei sottopassi. Intervento nell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa dove a causa degli allagamenti nei piani bassi, alcuni pazienti del pronto soccorso sono stati trasferiti nei reparti ai piani superiori.

