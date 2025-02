Maltempo in Sicilia: allerta arancione per temporali intensi

La Protezione Civile, in accordo con le regioni interessate, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per l’Italia, con particolare attenzione alla Sicilia, che dovrà affrontare un’imminente ondata di maltempo.

Un’Ondata di Piogge e Temporali

Il transito di una perturbazione verso lo Stretto di Sicilia è destinato a innescare, nelle prossime ore, piogge diffuse e temporali sull’isola. Le previsioni indicano che i fenomeni meteo interesseranno in maniera più marcata i settori orientali della Sicilia, dove sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, accompagnate da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Allerta Arancione in Sicilia

In ragione dell’intensità dei fenomeni in atto e di quelli previsti, il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto, per la giornata di domenica 9 febbraio, un’allerta arancione su gran parte del territorio siciliano. Tale misura mira a prevenire possibili criticità idrogeologiche e idrauliche, con particolare riferimento al rischio di esondazioni e danni alle infrastrutture.

Impatto su Altre Regioni

Oltre alla Sicilia, l’avviso meteorologico si estende anche ad altre aree d’Italia, seppur con livelli di allerta meno elevati. È stata infatti disposta un’allerta gialla per i restanti settori della Sicilia, nonché per gran parte della Toscana e per alcune zone di Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e Calabria. In queste regioni, sebbene l’intensità dei fenomeni sia minore, è comunque consigliata una certa cautela.

Raccomandazioni e Misure di Sicurezza

Le autorità invitano la cittadinanza a:

Monitorare costantemente le previsioni : Consultare il bollettino nazionale di criticità e di allerta, disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it).

: Consultare il bollettino nazionale di criticità e di allerta, disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it). Adottare comportamenti prudenziali : Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle istituzioni e, in caso di necessità, seguire le procedure di emergenza.

: Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle istituzioni e, in caso di necessità, seguire le procedure di emergenza. Informarsi tempestivamente: Rimanere aggiornati sulle evoluzioni del maltempo, soprattutto per quanto riguarda le aree maggiormente esposte, come i settori orientali della Sicilia.

Maltempo: stop ad alcuni treni

La Protezione Civile ha diffuso un’allerta meteo arancione per domani su gran parte dell’isola. Per le avverse condizioni meteo resteranno chiuse le linee ferroviarie Catania – Caltagirone, Palermo – Caltanissetta Xirbi – Dittaino e nel bacino trapanese, sulla relazione Marsala – Piraineto verranno soppressi i treni R 28815, R 21852, R 21865.

