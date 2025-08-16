Maltempo in Sicilia a Ferragosto: pioggia e grandine rovinano la festa a Noto. Le previsioni

Un Ferragosto che doveva profumare di mare e vacanze si è trasformato in un incubo meteorologico. Un’ondata di aria instabile ha colpito il Sud Italia portando rovesci e temporali violenti, con la Sicilia tra le regioni più colpite.

Maltempo Sicilia Ferragosto, scatta l’allerta

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un avviso di condizioni meteorologiche avverse: piogge intense, temporali e forti raffiche di vento hanno interessato Calabria, Basilicata, Campania e Sicilia. Per domani è stata valutata un’allerta gialla in gran parte dell’Isola, mentre la provincia di Siracusa passa in “verde” con fenomeni meno intensi ma comunque da monitorare.

Pioggia e grandine tra Avola e Noto

Nella zona sud della provincia di Siracusa la perturbazione ha colpito con particolare violenza. Tra Avola e Noto si sono registrati acquazzoni improvvisi accompagnati da una grandinata che ha imbiancato strade e campagne, rovinando i piani di migliaia di bagnanti. Chicchi grandi come pietre hanno costretto residenti e turisti a correre al riparo, mentre sulle spiagge il vento forte ha provocato un fuggi fuggi generale.

Graupel, il fenomeno che ha imbiancato le campagne

I meteorologi spiegano che non si è trattato di semplice grandine, ma di graupel, un raro fenomeno atmosferico che si forma quando i fiocchi di neve attraversano nubi cariche di acqua sopraffusa. Il risultato sono piccoli granelli di neve rivestiti da ghiaccio, che al suolo hanno creato un effetto invernale nel cuore dell’estate siciliana.

Allerta Protezione Civile e previsioni meteo

Per la giornata del 16 agosto la Protezione Civile regionale prevede un miglioramento: la provincia di Siracusa sarà in allerta verde, con rovesci isolati e temperature in calo. Tuttavia l’instabilità atmosferica continuerà a caratterizzare le prossime ore, segnando un Ferragosto insolitamente freddo e turbolento per la Sicilia.

Foto: meteoweb

© Riproduzione riservata